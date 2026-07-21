Borneo FC Datangkan Tembok Baru dari Brasil, Rekam Jejaknya Bikin Penasaran

jpnn.com - Borneo FC Samarinda kembali memperkuat lini belakangnya untuk menyambut musim 2026/27.

Kali ini, Pesut Etam resmi mengamankan tanda tangan bek asal Brasil Iago Mendonca yang sebelumnya berkarier di kompetisi Malta.

Pemain kelahiran Bahia tersebut datang dengan reputasi sebagai bek tengah bertubuh jangkung.

Dengan tinggi mencapai 195 cm, Iago diharapkan mampu menambah kekuatan pertahanan sekaligus menjadi ancaman saat situasi bola mati.

Profil Iago Mendonca

Perjalanan karier Iago dimulai dari sejumlah akademi sepak bola di Brasil sebelum akhirnya mendapat kesempatan menembus tim utama Goias pada 2020.

Setelah itu, dia terus mengumpulkan pengalaman bersama beberapa klub, seperti Aparecidense, CRB, Club Blooming, Vila Nova, hingga Patrocinense.

Kariernya kemudian berlanjut ke Eropa. Iago sempat membela Alverca di Portugal sebelum hijrah ke Floriana FC yang berlaga di Liga Malta.

Bersama Floriana pada musim 2025/26, bek berusia 26 tahun itu merupakan pilihan utama. Dia mencatatkan 32 penampilan di seluruh ajang, termasuk membawa klubnya tampil pada babak kualifikasi UEFA Conference League.