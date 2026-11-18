jpnn.com - Sergio Farias langsung menghadapi tantangan besar setelah dipercaya menjadi pelatih anyar Borneo FC Samarinda. Dengan empat kompetisi yang harus dijalani, juru taktik asal Brasil itu mengaku siap membawa Pesut Etam bersaing memperebutkan gelar juara.

Farias menyadari perjalanan Borneo FC musim ini tidak akan mudah. Padatnya jadwal pertandingan menuntut tim memiliki kebugaran dan konsistensi permainan agar tetap kompetitif di berbagai turnamen.

Meski demikian, banyaknya ajang yang harus diikuti tidak menyurutkan ambisinya. Farias ingin memanfaatkan setiap kompetisi sebagai peluang bagi Borneo FC untuk meraih gelar.

"Saya sudah pernah meraih beberapa gelar sepanjang karier. Itu bagian dari masa lalu. Sekarang saya ingin kembali menjadi juara. Kami harus selalu berjuang untuk berada di posisi pertama dan meraih kemenangan," tegas Farias.

Untuk mewujudkan target tersebut, Farias mulai membangun permainan dengan intensitas tinggi. Dia ingin anak asuhnya tampil agresif saat menyerang sekaligus memahami langkah yang harus diambil setelah merebut penguasaan bola.

Menurutnya, pendekatan tersebut membutuhkan dukungan kondisi fisik yang prima. Karena itu, peningkatan kebugaran pemain menjadi salah satu prioritas dalam persiapan tim.

"Saya menyukai permainan dengan intensitas sangat tinggi, terutama dalam menyerang. Untuk menjalankannya, kondisi fisik pemain harus ditingkatkan. Setiap pemain juga perlu tahu apa yang harus dilakukan setelah merebut bola. Kami perlu membangun pola pikir seperti itu," katanya.

Di luar tantangan tersebut, Farias mengaku bersemangat memulai kiprahnya bersama klub asal Samarinda itu. Dia bahkan merasa seperti kembali mengawali perjalanan sebagai seorang pelatih.