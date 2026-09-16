Borneo FC Hadapi Dewa United, Mauro Jeronimo Simpan Satu Rahasia

jpnn.com - Ada satu hal yang masih dirahasiakan Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo menjelang laga kontra Dewa United Banten di Stadion Segiri, Rabu (16/9/2026).

Laga ini merupakan partai kelima Super League 2026/27. Namun, pertandingan dimajukan untuk memfasilitasi Borneo FC yang akan tampil di kompetisi Asia.

Mauro belum mau membuka apakah Pesut Etam akan melakukan rotasi pemain di tengah jadwal padat. Situasi tersebut membuat komposisi pemain Borneo FC menjadi salah satu hal yang menarik dinantikan.

Apalagi, pelatih asal Brasil itu memiliki sejumlah opsi setelah seluruh pemain dinyatakan siap tampil.

"Jadwal pertandingan memang cukup rapat karena kami juga harus mempersiapkan diri untuk kompetisi ASEAN Club Championship Cup dan AFC," jelasnya.

"Jadi, yang paling penting sekarang adalah mengembalikan kondisi fisik pemain agar mereka siap bertanding."

Starting XI Masih Misterius

Mauro sengaja menyimpan rapat informasi mengenai kemungkinan rotasi.

Dia baru akan mengungkap komposisi pemain ketika daftar starting XI diumumkan.