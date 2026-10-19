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Borneo FC Hajar Yangon United, Mauro Jeronimo Bongkar Perjuangan Berat Pesut Etam

Borneo FC Hajar Yangon United, Mauro Jeronimo Bongkar Perjuangan Berat Pesut Etam
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Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo (empat kiri) bersama pasukannya. Foto: borneofcid

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan panjang lebih dari 60 jam menjadi ujian berat bagi Borneo FC sebelum tampil di AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Namun, kelelahan ternyata tak mampu menghentikan langkah Pesut Etam. 

Wakil Myanmar Yangon United menjadi korban dengan kekalahan 0-2 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam.

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Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengungkapkan bahwa timnya harus bekerja keras memulihkan kebugaran pemain sebelum pertandingan.

Situasi makin menantang karena mereka harus menjalani dua pertandingan dalam waktu berdekatan.

Sebelumnya, Borneo menghadapi Java United FC dalam laga pekan keempat Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (11/10) sore.

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"Kami tahu dalam waktu singkat ini kami bermain. Kami melakukan perjalanan lebih dari 60 jam total, saya rasa," ujar Mauro.

"Dan kami harus bekerja dengan baik minggu ini untuk memulihkan kondisi para pemain dengan baik, karena kami tahu minggu ini kami akan menjalani dua pertandingan."

Bornoe FC sukses meraih kemenangan Yangon United pada ACGL 2026/2027. Pelatih Mauro Jeronimo mengungkapkan perjuangan timnya yang luar biasa.

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