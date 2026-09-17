Borneo FC Jadi Korban Dewa United, Cek Klasemen Super League

jpnn.com - SAMARINDA - Kemenangan dramatis Dewa United Banten FC atas Borneo FC pada laga pekan ke-5 Super League (dimajukan dari jadwal yang seharusnya), ternyata menyisakan pekerjaan rumah.

Banten Warriors mendapatkan pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi pertandingan ketika permainan tidak berjalan sesuai rencana.

Dewa United menaklukkan Borneo FC dengan skor 3-1 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (16/9).

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Johnathan Pereira membawa Dewa United unggul lebih dulu pada menit ke-13. Namun, keunggulan tersebut tidak mampu membuat tim tamu sepenuhnya mengendalikan pertandingan.

Borneo FC berhasil menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Nul Zikrak pada menit ke-48. Setelah itu, Dewa United harus menghadapi tekanan dan kehilangan sejumlah momentum penting dalam pertandingan.

Situasi tersebut akhirnya menjadi ujian mental bagi skuad asuhan Osmar Loss. Ketika laga memasuki injury time, Dewa United mampu menemukan momentum yang menentukan.