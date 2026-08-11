Borneo FC Kembali ke Yogyakarta, Ada Tradisi yang Ingin Dipertahankan

jpnn.com - Borneo FC kembali menjadikan Yogyakarta sebagai bagian penting dari persiapan menghadapi Super League 2026/27.

Kota Gudeg sudah beberapa musim terakhir menjadi pilihan Pesut Etam untuk membangun kekuatan sebelum kompetisi resmi dimulai.

Kali ini, pemusatan latihan dijalani selama sekitar satu bulan. Borneo FC memanfaatkan periode tersebut untuk mematangkan kondisi fisik, taktik, sekaligus membangun kekompakan skuad.

Yogyakarta Dianggap Membawa Keberuntungan

Manajer Borneo FC Dandri Dauri berharap keputusan kembali ke Yogyakarta bisa mempertahankan catatan positif tim pada musim-musim sebelumnya.

"Mudah-mudahan saja keberuntungan tim ini dengan persiapan di Yogyakarta terus berlanjut. Sebab selama kami TC di Yogyakarta, hasil di kompetisi tak mengecewakan," ujar Dandri.

Selain fasilitas latihan, keberadaan banyak klub yang juga menjalani pramusim di Yogyakarta membuat Borneo FC lebih mudah mendapatkan lawan uji coba.

Sinyal positif pun langsung muncul pada pertandingan pertama. Pesut Etam mengalahkan Semen Padang dengan skor 2-1, Minggu (9/8/2026).

Mauro Jeronimo Belum Puas

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo tidak ingin kemenangan tersebut menjadi alasan untuk cepat berpuas diri.