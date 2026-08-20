Borneo FC Masuk Grup D AFC Challenge League, Ada Peluang Besar di Depan Mata

jpnn.com - Hasil drawing atau undian menempatkan Borneo FC ke dalam Grup D AFC Challenge League 2026/27.

Pengundian yang berlangsung di AFC House, Kuala Lumpur, Kamis (20/8/2026), mempertemukan Borneo FC dengan One Taguig FC dari Filipina, Tainan City FC (Taiwan), serta pemenang laga playoff Yangon United melawan Ezra FC.

Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi Borneo FC. Seluruh pertandingan Grup D dijadwalkan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, pada 17-24 Oktober mendatang.

Borneo FC Punya Keuntungan

Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat Borneo FC memiliki modal tambahan untuk menghadapi persaingan di fase grup.

Kesempatan tersebut tentu tidak boleh disia-siakan karena hanya dua tim terbaik dari Grup D yang berhak melanjutkan perjalanan ke babak perempat final.

Persaingan di zona timur juga mempertemukan Grup D dengan Grup E yang dihuni Shan United, New Taipei City, serta dua tim yang masih menunggu hasil play

Misi Borneo FC di Pentas Asia

Borneo FC kini memiliki waktu untuk mempersiapkan skuad sebelum pertandingan pertama AFC Challenge League.

Jika mampu memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah dan tampil konsisten sepanjang fase grup, Pesut Etam berpeluang melangkah lebih jauh dalam kompetisi kasta ketiga antarklub Asia tersebut.