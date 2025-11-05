menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Borneo FC Membantai Dewa United 4-0, Puncak Klasemen Dingin

Bintang Borneo FC Samarinda Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC Samarinda makin kokoh di puncak klasemen BRI Super League seusai melukai tim sarat bintang, Dewa United, pada pekan ke-11 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (5/11) malam WIB.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang 4-0.

Tampil di depan pendukung yang memenuhi tribune Segiri, Borneo FC memamerkan keperkasaannya di depan Dewa dari Banten.

Performa Borneo FC nyaris sempurna. Mematikan saat menyerang. Bikin stres lawan saat bertahan. Dewa United kocar-kacir.

Gol Borneo FC lahir dari Christophe Nduwarugira pada menit ke-16, penalti Mariano Peralta di menit ke-70, dari Joel Vinicius di menit ke-79, dan brace Peralta pada menit ke-95.

Borneo melanjutkan rekor selalu menang (tak pernah imbang apalagi kalah).

Sembilan korban Borneo sejauh ini ialah Dewa United, Arema FC, Persik Kediri, Persija Jakarta, Persis Solo, PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara, PSBS Biak, dan Bhayangkara FC.

Sementara itu, Dewa United menelan tiga kekalahan beruntun, setelah di dua laga sebelumnya takluk dari PSIM Yogyakarta dan Madura United.

Borneo FC membantai tim bertabur bintang bernama Dewa United. Cek klasemen Super League.

