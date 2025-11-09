menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola

Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola

Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu bintang Borneo FC Mariano Peralta. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - PADANG - Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang mengoleksi sepuluh kemenangan beruntun.

Sebelumnya, Pesut Etam -julukan Borneo FC, tak sendirian menjadi tim yang mengoleksi kemenangan terpanjang, sembilan berturut-turut.

Merujuk laman Borneo FC, ada PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United yang lebih dahulu mengoleksi sembilan kemenangan.

Baca Juga:

Namun, kini, Borneo FC memimpin sendirian; sepuluh kali menang di sepuluh pertandingan liga.

Baca Juga:

Itu setelah pada pekan ke-12 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam WIB, Borneo FC mengalahkan tuan rumah Semen Padang 2-0.

Dua gol Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-6 dan 62.

Konon Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang menang 10 kali beruntun, terpanjang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI