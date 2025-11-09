Borneo FC Membuat Semen Padang Seperti Tak Bisa Bermain Bola
jpnn.com - PADANG - Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang mengoleksi sepuluh kemenangan beruntun.
Sebelumnya, Pesut Etam -julukan Borneo FC, tak sendirian menjadi tim yang mengoleksi kemenangan terpanjang, sembilan berturut-turut.
Merujuk laman Borneo FC, ada PSM Makassar, Persik Kediri, dan Bali United yang lebih dahulu mengoleksi sembilan kemenangan.
Namun, kini, Borneo FC memimpin sendirian; sepuluh kali menang di sepuluh pertandingan liga.
Itu setelah pada pekan ke-12 Super League di Stadion GOR Haji Agus Salim, Padang, Minggu (9/11) malam WIB, Borneo FC mengalahkan tuan rumah Semen Padang 2-0.
Dua gol Borneo FC dicetak oleh Mariano Peralta pada menit ke-6 dan 62.
Konon Borneo FC Samarinda menjadi tim pertama di Indonesia yang menang 10 kali beruntun, terpanjang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dewa United Vs PSM Makassar 0-1: Kiper Tamu Menggemaskan
- Live Streaming Dewa United Vs PSM Makassar: Tuan Rumah dalam Bahaya
- Pernyataan Luar Biasa si Pemain Terbaik Arema FC Vs Persija
- Kemenangan yang Mahal, Persija Jakarta Kehilangan Dua Pilar Utama Seusai Tekuk Arema
- Mari Bertepuk Tangan Buat Persis Solo, tetapi Lihat Klasemen
- Arema vs Persija: Eksel Runtukahu Bangkitkan Romantisme Sundulan ala Bambang Pamungkas