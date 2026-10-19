Borneo FC Memukul Wakil Myanmar di Panggung Asia

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC memukul wakil Myanmar Yangon United pada laga perdana Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (18/10) malam.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, tampil perkasa dan menang 2-0 berkat gol dari Iago Mendonca menit ke-53 dan Moussa Diarra menit ke-81.

Kemenangan kandang dengan catatan clean sheet ini langsung membawa Borneo FC bertengger di puncak klasemen sementara Grup D.

Persaingan di grup ini sendiri diikuti oleh tiga tim termasuk Tainan City (Taiwan), setelah wakil Filipina One Taguig, secara mengejutkan mundur sebelum turnamen dimulai.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengapresiasi para pemainnya yang tampil habis-habisan di tengah jadwal yang sangat padat dan melelahkan.

"Kami menjalani pertandingan yang bagus," ujar Mauro.

Menurutnya, fokus dan kerja keras para pemain mencapai batas maksimal demi mengamankan kemenangan perdana di level Asia ini.

"Para pemain memberikan respons yang baik. Mereka fokus, mencoba segalanya, memberikan 200 persen. Dan kemenangan ini datang karena kami memang layak mendapatkannya," ujarnya.