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Borneo FC Menang di Tengah Jadwal Neraka, Mauro Jeronimo Ceritakan Perjuangan Pemain

Borneo FC Menang di Tengah Jadwal Neraka, Mauro Jeronimo Ceritakan Perjuangan Pemain
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Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memeluk Kadu Monteiro. Foto: Instagram/Borneo FC.

jpnn.com - Borneo FC Samarinda berhasil melewati periode pertandingan yang melelahkan dengan hasil positif.

Kemenangan 2-1 atas PSS Sleman menjadi bukti perjuangan Pesut Etam di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/27.

Hasil tersebut terasa penting bagi skuad asuhan Mauro Jeronimo. Pasalnya, mereka harus menjalani tiga pertandingan hanya dalam waktu 10 hari, termasuk menghadapi perjalanan tandang yang menguras energi.

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Perjuangan Pemain Borneo FC

Pelatih asal Portugal itu mengaku kondisi tersebut menuntut timnya bekerja ekstra. Rotasi pemain pun menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk menjaga kebugaran skuad agar tetap mampu bersaing.

"Kemenangan tentu memberikan semangat tambahan bagi kami. Dalam 10 hari terakhir, tim sudah memainkan tiga pertandingan dan harus menempuh perjalanan," ucapnya.

"Karena itu, kami berusaha mengatur komposisi pemain supaya mereka tetap memiliki energi yang cukup."

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Dia menambahkan kerja keras seluruh pemain terasa makin berarti ketika berbuah tiga poin.

"Ketika semua usaha dan pengorbanan itu menghasilkan kemenangan, tentu ada kebahagiaan tersendiri," tambahnya.

Borneo FC sukses mengalahkan PSS di tengah jadwal padat. Mauro Jeronimo pun menceritakan perjuangan para pemain.

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