Borneo FC Menang, Lihat Klasemen, Persib Masih Belum Tenang
Senin, 11 Mei 2026 – 21:47 WIB
jpnn.com - GIANYAR - Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata tak mencetak gol dalam kemenangan timnya melawan tuan rumah Bali United pada pekan ke-32 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5).
Namun, Nadeo lah yang membuat belasan saves yang sukar dipercaya pada laga tadi, terutama di babak kedua.
Peluang gol Bali United bernilai 70 sampai 90 persen, mentah di tangan dan aksi Nadeo.
Borneo FC menang comeback 3-2.
Hasil itu membuat peluang Borneo FC untuk menjadi juara musim ini masih terbuka, dan si petahana Persib belum bisa merayakan apa pun. (il/jpnn)
Hasil Pekan ke-32 dan Klasemen Super League
Kiper Borneo FC Nadeo Argawinata tampil luar biasa, membuat para pemain Bali United geram dan gigit jari.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
