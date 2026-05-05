menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen

Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen

Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bintang Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan defender Persita Javlon Guseynov. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League.

Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, Borneo FC menang 2-0.

Gol tuan rumah lahir dari Mariano Peralta (menit ke-37) dan Muhammad Sihran (90).

Baca Juga:

Pesut Etam -julukan Borneo FC, hanya melawan sepuluh pemain Persita sejak menit ke-58, menyusul kartu merah langsung yang diterima Rayco Rodriguez.

Kemenangan itu membuat poin Borneo FC menjadi 72, sama dengan Persib. Borneo FC hanya kalah head to head.

Borneo FC menjadi tim paling on fire di Super League saat ini, lantaran satu-satunya yang selalu bisa menang di lima pekan terakhir.

Baca Juga:

Pekan ke-32 Super League pun bakal superpanas dengan dua laga besar, yakni Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Bali United vs Borneo FC. (il/jpnn)

Hasil Pekan ke-31, Klasemen, dan Jadwal Pekan ke-32
Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek KlasemenBorneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek KlasemenBorneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemenileague 

Pekan ke-32 Super League pun bakal superpanas dengan Persija vs Persib dan Bali United vs Borneo FC.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI