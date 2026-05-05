Borneo FC Menang, Persib Belum Bisa Tenang, Cek Klasemen

SAMARINDA - Borneo FC Samarinda masih menempel Persib Bandung di puncak klasemen Super League.

Menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-31 di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5) malam, Borneo FC menang 2-0.

Gol tuan rumah lahir dari Mariano Peralta (menit ke-37) dan Muhammad Sihran (90).

Pesut Etam -julukan Borneo FC, hanya melawan sepuluh pemain Persita sejak menit ke-58, menyusul kartu merah langsung yang diterima Rayco Rodriguez.

Kemenangan itu membuat poin Borneo FC menjadi 72, sama dengan Persib. Borneo FC hanya kalah head to head.

Borneo FC menjadi tim paling on fire di Super League saat ini, lantaran satu-satunya yang selalu bisa menang di lima pekan terakhir.

Pekan ke-32 Super League pun bakal superpanas dengan dua laga besar, yakni Persija Jakarta vs Persib Bandung dan Bali United vs Borneo FC. (il/jpnn)

Hasil Pekan ke-31, Klasemen, dan Jadwal Pekan ke-32

