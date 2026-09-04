Borneo FC Menanti Persija Jakarta, Rizky Ridho Berani Bicara soal 3 Poin
jpnn.com - Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho percaya diri bisa membawa rekan-rekannya mempersembahkan tiga angka pada laga perdana Super League 2026/27 melawan Borneo FC.
Pemain kelahiran 21 November 2001 itu menilai Persija saat ini tengah berada dalam performa terbaik.
Tercatat, skuad asuhan Shin Tae-yong mengawali persiapan musim baru dengan finis di posisi ketiga pada Piala Presiden 2026.
Tidak hanya itu, Persija juga tidak terkalahkan dalam empat laga uji coba melawan Police Tero (2-1), Chiangmai United (2-1), Brisbane Roar (4-0), dan Semen Padang (3-0).
Modal tersebut diharapkan bisa menjadi bekal positif bagi tim pemilik 11 gelar juara itu untuk meraih poin dalam laga tandang melawan Borneo FC.
"Menghadapi Borneo FC di kandang mereka sendiri bukan pertandingan yang mudah. Namun, sekarang kami fokus ke tim kami sendiri," ujar Ridho.
"Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, dan kami juga melakukan persiapan bersama dengan baik."
Melihat persiapan yang dilakukan, tidak heran Rizky Ridho percaya diri bisa mempersembahkan tiga angka dari lawatan ke markas Borneo FC.
Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho percaya diri bisa membawa rekan-rekannya bawa tiga poin dari lawatan ke Borneo FC, Sabtu (5/9)
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