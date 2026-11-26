jpnn.com - Joaquin Gomez Blanco kembali mendapat kepercayaan menukangi Borneo FC Samarinda.

Pelatih asal Spanyol itu menyambut kesempatan tersebut dengan antusias, terlebih masih ada kenangan manis bersama Pesut Etam yang sulit dilupakannya.

Gomez mengaku memiliki kedekatan emosional dengan klub asal Samarinda tersebut. Karena itu, kesempatan menangani Borneo FC untuk kedua kalinya menjadi momen yang sangat berarti baginya.

Joaquin Gomez Merasa Masih Punya Urusan dengan Borneo FC

Gomez tidak menutupi kebahagiaannya setelah kembali dipercaya memimpin Borneo FC.

Dia merasa periode sebelumnya belum memberikan kesempatan untuk menuntaskan seluruh target bersama Pesut Etam.

"Saya benar-benar gembira bisa kembali menjadi bagian dari Borneo FC. Klub ini punya tempat istimewa bagi saya. Masih ada target yang belum berhasil kami wujudkan ketika saya berada di sini sebelumnya," ucapnya.

Dia juga berjanji mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya demi membawa Borneo FC meraih prestasi yang membanggakan masyarakat Samarinda.

Lagu Sweet Home Alabama Jadi Kenangan yang Membekas

Salah satu hal yang paling diingat Gomez dari masa tugas pertamanya ialah sambutan suporter di Stadion Segiri. Lagu Sweet Home Alabama milik Lynyrd Skynyrd menjadi bagian dari pengalaman yang sulit dilupakannya.