jpnn.com - SAMARINDA - Kembalinya Joaquin Gomez Blanco ke Borneo FC Samarinda ternyata bukan sekadar urusan pekerjaan. Pelatih asal Spanyol tersebut menyimpan ikatan emosional yang kuat dengan Pesut Etam, terutama kenangan bersama suporter di Stadion Segiri.

Satu hal yang paling membekas dalam ingatan Gomez adalah lagu Sweet Home Alabama milik Lynyrd Skynyrd yang kerap menggema di Stadion Segiri. Lagu tersebut seolah menjadi simbol kepulangan dan kebersamaan bagi keluarga besar Borneo FC.

Gomez mengaku setiap kali mendengar lagu itu, pikirannya langsung melayang ke Samarinda. Suasana stadion dan nyanyian suporter masih teringat jelas meski dirinya berada jauh dari Indonesia.

Kini, setelah kembali dipercaya menangani Borneo FC, Gomez berharap bisa kembali merasakan atmosfer istimewa tersebut.

"Saya sangat bahagia bisa kembali ke Borneo FC. Klub ini terasa begitu spesial bagi saya. Saya merasa masih ada pekerjaan yang belum kami selesaikan," ujar Gomez.

Kedekatan emosional itulah yang membuat kesempatan kedua bersama Borneo FC terasa begitu istimewa.

Dia pun mengirimkan pesan khusus kepada para pendukung agar kembali memberikan dukungan penuh kepada tim.

Menurut Gomez, kekuatan Borneo FC tidak hanya berasal dari pemain dan jajaran pelatih. Suporter juga memiliki peran besar dalam perjalanan klub untuk meraih prestasi.