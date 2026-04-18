Borneo FC & Persija Menekan Persib, Cek Klasemen Super League

PAREPARE - Persib Bandung mendapat tekanan di pekan ke-28 Super League.

Itu lantaran dua pesaing terdekatnya di klasemen, yakni Borneo FC dan Persija Jakarta telah memetik kemenangan, sedangkan Persib belum merumput.

Borneo FC dan Persija Jakarta sama-sama meraih kemenangan tandang.

Pesut Etam Borneo FC menang 2-1 dari tuan rumah PSM Makassar.

Sementara, itu Macan Kemayoran Persija menundukkan PSBS Biak 1-0.

Hasil itu membuat jarak Persib dengan Borneo FC hanya satu poin dan enam poin dengan Persija.

Persaingan di Top 4 bakal makin panas andai si Maung Persib gagal memetik kemenangan dari tuan rumah Dewa United, Minggu (19/4). (fs/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-28 dan Klasemen Super League

