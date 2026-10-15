Borneo FC Punya Keuntungan Besar di AFC Challenge League, Mauro Jeronimo Kirim Peringatan

jpnn.com, JAKARTA - Borneo FC Samarinda memiliki peluang memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk berbicara banyak di AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Berstatus sebagai tuan rumah Grup D, Pesut Etam bakal menjalani seluruh pertandingan fase grup di Stadion Segiri, Samarinda, pada 18-24 Oktober 2026.

Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi tim asuhan Mauro Jeronimo. Namun, pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa status tuan rumah saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan.

Persiapan matang dan kerja keras tetap menjadi faktor utama yang harus diperhatikan.

Borneo FC tergabung di Grup D bersama tiga klub dari negara berbeda, yakni One Taguig FC asal Filipina, Tainan City FC dari Taiwan, dan Yangon United FC dari Myanmar.

Borneo akan menjalani laga pertamanya melawan Yangon United pada 18 Oktober.

Mauro pun meminta anak asuhnya menjaga konsentrasi dan tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi.

"Saya tidak ingin mengomentari lawan-lawannya karena saya tidak mengenal mereka. Saya harus mempelajarinya terlebih dahulu untuk memberikan pendapat. Namun, dalam sepak bola tidak ada pertandingan yang mudah," ujar Mauro Jeronimo.