Borneo FC Resmi Ganti Pelatih, Eks Persija Datang dengan Tugas Berat
jpnn.com - Borneo FC mengambil keputusan besar di tengah performa tim yang belum stabil.
Pesut Etam resmi menunjuk Sergio Farias untuk menghadapi persaingan musim 2026/27.
Pelatih asal Brasil tersebut dipercaya menggantikan Mauro Jeronimo yang sebelumnya menangani Borneo FC.
Kehadiran mantan juru taktik Persija Jakarta itu diharapkan membawa perubahan positif.
Pasalnya, performa tim asal Samarinda tersebut belum menunjukkan konsistensi dalam beberapa pertandingan terakhir.
"Era baru, semangat baru, dan ambisi untuk membawa Pesut Etam melangkah lebih jauh. Kini saatnya menyatukan visi, membangun kekuatan, dan berjuang bersama demi Samarinda," tulis Borneo FC pada media sosialnya di instagram.
Performa Borneo FC Belum Konsisten
Pergantian pelatih dilakukan setelah perjalanan Jeronimo bersama Borneo FC tidak berjalan sesuai harapan, khususnya di kompetisi domestik.
Dari delapan pertandingan Super League 2026/27, Borneo FC hanya mampu mengamankan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Empat laga lainnya berakhir dengan kekalahan.
Borneo FC mengambil keputusan besar dengan mengganti pelatih. Sosok mantan juru taktik Persija kini dipercaya membawa Pesut Etam bangkit.
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