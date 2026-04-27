Borneo FC Samai Poin Persib, Bojan Hodak Ungkap Kondisi Marc Klok cs

jpnn.com - Persaingan menuju gelar juara BRI Super League makin sengit setelah poin Persib Bandung berhasil disamai Borneo FC.

Saat ini, Maung Bandung masih memuncaki klasemen dengan 66 poin. Namun, jumlah tersebut sama dengan milik Borneo FC yang duduk di posisi kedua.

Pada laga terakhir melawan Arema FC, Persib gagal meraih kemenangan meski tampil dominan.

Maung Bandung hanya bermain imbang 0-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hasil itu membuat Borneo FC berhasil menyamai poin Persib di klasemen sementara.

Di sisi lain, Pesut Etam sukses meraih poin maksimal setelah menghantam Semen Padang tiga gol tanpa balas.

Namun, Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan situasi tersebut tidak memengaruhi mental bertanding anak asuhnya.

Dia memastikan para pemain tetap fokus dan memahami pentingnya meraih kemenangan pada laga selanjutnya.