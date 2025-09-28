menu
Borneo FC Samarinda Membuat Persija Mati Kutu
Gaya para pemain Borneo FC merayakan salah satu gol ke gawang Persija. Foto: IG borneofc.id

jpnn.com - SAMARINDA – Borneo FC tampil luar biasa efektif pada pekan ke-7 BRI Super League.

Menjamu Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/9) malam WIB, Borneo FC menang 3-1.

Borneo FC memamerkan efektivitas transisi.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, disiplin dalam bertahan, menahan serangan bertubi-tubi dari Persija.

Borneo FC ‘membunuh’ Persija melalui serangan balik kilat.

Tiga gol tuan rumah yang dicetak Joel Vinicius (menit ke-45), Kei Hirose (55), dan Douglas Coutinho (90). Semua berawal dari transisi apik tanpa kesalahan.

Empat gol mewarnai laga Borneo FC Vs Persija Jakarta di Samarinda. Cek klasemen BRI Super League.

