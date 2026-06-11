Borneo FC Sedang Menyiapkan Sesuatu yang Besar, Mauro Jeronimo Jadi Kuncinya

jpnn.com - Perubahan besar sedang berlangsung di tubuh Borneo FC Samarinda.

Setelah mengakhiri kerja sama dengan Fabio Lefundes, manajemen Pesut Etam langsung menunjuk pelatih baru.

Borneo FC resmi menyerahkan kendali tim kepada Mauro Jeronimo.

Pelatih asal Portugal tersebut diproyeksikan menjadi sosok utama dalam proyek pembentukan skuad baru yang tengah dijalankan manajemen.

Kedatangan Mauro tidak bisa dilepaskan dari agenda besar yang sedang disiapkan Borneo FC.

Klub asal Kalimantan Timur itu tengah memasuki fase pembenahan setelah melakukan evaluasi terhadap performa tim sepanjang musim lalu.

"Borneo FC Samarinda dengan bangga memperkenalkan Mauro Jeronimo sebagai pelatih kepala untuk mengarungi musim 2026/2027," bunyi pernyataan Borneo FC.

Manajemen menilai Mauro memiliki latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan klub.