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Borneo FC Tahan Buriram 0-0, Mauro Jeronimo Beri Pujian Khusus untuk Kadu Monteiro

Borneo FC Tahan Buriram 0-0, Mauro Jeronimo Beri Pujian Khusus untuk Kadu Monteiro
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Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo memeluk Kadu Monteiro. Foto: Instagram/Borneo FC.

jpnn.com, JAKARTA - Buriram United dibuat frustrasi saat menjamu Borneo FC Samarinda pada ASEAN Club Championship 2026. Bermain di Chang Arena, Buriram, Tailan, Rabu (7/10) malam.

Tuan rumah yang tampil agresif harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir tanpa gol.

Di tengah tekanan yang terus berdatangan, sosok Kadu Monteiro muncul sebagai salah satu pemain paling penting bagi Pesut Etam.

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Penjaga gawang asal Angola Afrika itu tampil tenang dan sukses mengamankan sejumlah ancaman yang dilancarkan Buriram.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo tak ragu memberikan pujian kepada kiper andalannya tersebut.

Menurut Mauro, Kadu mampu membaca permainan dengan baik, khususnya ketika Buriram mencoba mengeksploitasi area tiang jauh.

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"Ya, dia tampil sangat bagus, begitu juga dengan pemain lini belakang. Dia sangat tenang dan mampu mengontrol area tiang kedua dengan baik," ujar Mauro.

Buriram memang sudah diprediksi akan mengandalkan bola-bola udara.

Borneo FC menahan imbang Buriram 0-0 pada laga ASEAN Club Championship 2026. Pelatih Mauro Jeronimo memuji sang kiper Kadu Monteiro.

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