Borneo FC Tak Gentar Sambut Persija: Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan

jpnn.com - Borneo FC akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menjamu Persija Jakarta. Pesut Etam memastikan tidak gentar menghadapi nama besar lawannya tersebut.

Duel kedua tim akan tersaji pada pekan pembuka Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9/2026).

Borneo FC memilih menghadapi pertandingan tersebut dengan kepala dingin. Manajer Pesut Etam, Dandri Dauri, menegaskan tidak ada persiapan khusus hanya karena lawan yang datang adalah Persija.

Bagi Dandri, menghadapi klub besar seperti Persija bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Borneo FC juga sudah terbiasa berhadapan dengan tim asal Jakarta tersebut.

"Biasa-biasa saja, tidak ada yang harus saya khawatirkan karena memang kita setiap tahunnya ketemu," kata Dandri.

Sikap santai itu bukan berarti Borneo FC meremehkan Persija. Sebaliknya, laga pembuka musim membutuhkan fokus maksimal karena persaingan Super League kali ini diprediksi semakin sengit.

Sejumlah peserta juga melakukan pembenahan skuad. Kondisi tersebut membuat Dandri tidak hanya mewaspadai Persija, tetapi juga seluruh kontestan kompetisi kasta tertinggi Indonesia.

"Semua tim lawan ini kuat. Jadi semua kita harus hadapi," tegasnya.