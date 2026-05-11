Borneo FC Tak Panik Lihat Persib Bandung Menang, Fokus Hadapi Bali United

Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta dengan skor 2-1 tak mengganggu fokus Borneo FC Samarinda dalam persaingan juara BRI Super League 2025/26.

Pesut Etam memilih menatap laga mereka sendiri dan mengalihkan seluruh perhatian ke duel kontra Bali United.

Hingga pekan ke-32, Persib masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 75 poin, unggul tiga angka dari Borneo FC yang terus membayangi di posisi kedua.

Namun, kondisi tersebut tak memengaruhi persiapan tim asuhan Fabio Lefundes. Pada Senin (11/5/2026), Borneo FC akan melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, untuk menghadapi Bali United dalam laga yang bisa menentukan arah persaingan gelar.

Bek kiri Borneo FC Westherley Garcia menilai duel melawan Bali United tak akan berjalan mudah. Meski begitu, pemain yang akrab disapa Caxambu itu menegaskan timnya tetap fokus pada diri sendiri.

"Melawan Bali United akan sulit. Mereka tim yang menurut saya sangat bagus. Namun, kami harus tetap fokus dan kami sudah menyiapkan semua detail untuk menghadapi mereka," ujar pemain yang akrab disapa Caxambu itu.

Pemain asal Brasil tersebut menegaskan, yang terpenting bagi Borneo FC saat ini bukan menghitung langkah rival, melainkan memastikan tampil maksiimal di tiga laga tersisa.

"Kami harus tetap konsisten. Kami harus berpikir tentang apa yang bisa kami lakukan di pertandingan," tegasnya.

Borneo FC tak mau terpengaruh dengan kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta. Pesut Etam memilih fokus membawa pulang poin penuh hadapi Bali United.

