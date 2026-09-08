Borneo FC Tanpa Poin di Laga Perdana, Mauro Jeronimo Tetap Pede, Ini Alasannya
jpnn.com - Kekalahan dari Persija Jakarta pada laga perdana Super League tidak membuat Mauro Jeronimo kehilangan keyakinan terhadap Borneo FC.
Pelatih asal Spanyol itu justru melihat modal positif dari permainan anak asuhnya.
Borneo FC memang kalah 0-1 di Stadion Segiri, Sabtu (5/9/2026). Namun, Pesut Etam mampu menghasilkan 17 tembakan, dengan sembilan di antaranya tepat sasaran.
Mauro Jeronimo Tak Hanya Melihat Hasil
Mauro menyadari kekalahan di kandang menjadi hasil yang mengecewakan. Namun, dia meminta performa tim tidak dinilai hanya dari skor akhir.
Menurutnya, Borneo FC menunjukkan permainan yang cukup menjanjikan untuk sebuah klub yang masih dalam proses pembentukan.
Apalagi, Pesut Etam masih membutuhkan waktu karena mengalami banyak perubahan komposisi pemain.
"Dalam sepak bola saya tahu kalian hanya melihat hasilnya. Namun, kami sebagai profesional di industri ini harus melihat performa tim," ucapnya.
Ketajaman Jadi Evaluasi
Masalah utama yang harus segera diperbaiki ialah penyelesaian akhir. Banyaknya peluang belum mampu menghasilkan gol.
Borneo FC kalah dari Persija di laga perdana Super League 2026/27. Namun, Mauro Jeronimo tetap percaya diri. Apa yang membuatnya optimistis?
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