jpnn.com - Sergio Farias langsung mendapatkan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan Borneo FC Samarinda setelah menjalani pertandingan pertamanya bersama Pesut Etam. Meski sukses mempersembahkan kemenangan, pelatih asal Brasil itu sudah menyiapkan sejumlah evaluasi untuk membenahi performa timnya.

Debut Farias berlangsung saat Borneo FC menghadapi wakil Filipina Manila Digger dalam lanjutan Grup A ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/112026) malam.

Pesut Etam berhasil mengamankan tiga poin setelah menang tipis 1-0. Gol tuan rumah dicetak pemain pengganti Asgal Habib pada menit ke-79.

Hasil positif tersebut menjadi awal yang menggembirakan bagi Farias. Namun, dia tidak ingin menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan tim. Menurutnya, masih ada beberapa aspek permainan yang perlu ditingkatkan.

Salah satu perhatian utama Farias ialah efektivitas penyelesaian akhir. Borneo FC sebenarnya memiliki banyak peluang untuk memperbesar keunggulan, terutama setelah Manila Digger kehilangan satu pemain akibat kartu merah yang diterima Edward Ndecky pada menit ke-61.

Keunggulan jumlah pemain membuat Borneo FC makin leluasa menekan pertahanan lawan. Strategi high pressing yang diterapkan Farias juga berhasil membuka sejumlah ruang untuk menciptakan peluang.

"Pada babak kedua, Borneo bermain lebih menekan. Kami menerapkan high pressing dan menciptakan banyak peluang. Setelah pihak Manila mendapatkan kartu merah, terbuka lebih banyak ruang di sisi lapangan. Borneo menciptakan sangat banyak peluang, memang tidak semuanya berbuah gol, tetapi kami memegang kendali penuh," ujar Farias.

Meski puas dengan dominasi permainan tersebut, Farias menyadari anak asuhnya masih sering membuang peluang emas.