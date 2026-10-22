Borneo FC Tekuk Tainan City 3-1, Villa Tegaskan Pesut Etam Wajib Menang di Kandang

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda tak ingin kehilangan momentum saat tampil di hadapan pendukung sendiri.

Gelandang serang Juan Felipe Villa menegaskan timnya memiliki tanggung jawab besar untuk meraih kemenangan setiap kali menjamu lawan, baik di kompetisi domestik maupun level Asia.

Pernyataan itu disampaikan Juan Villa setelah Borneo FC menaklukkan wakil Taiwan Tainan City FC dengan skor 3-1 pada laga pemungkas Grup D AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (21/10) malam.

Pemain asal Kolombia menyebut status tuan rumah bukan sekadar keuntungan, melainkan juga tanggung jawab yang harus dijawab dengan performa maksimal dan hasil positif di lapangan.

"Kami tampil sebagai tuan rumah fase grup, jadi, kami punya kewajiban untuk memenangkan setiap pertandingan di kandang. Baik di liga domestik maupun di level Asia, kami selalu bermain untuk menang," kata Villa.

Kemenangan atas Tainan City FC sekaligus memperlihatkan daya juang Borneo FC ketika menghadapi tekanan.

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Sempat kesulitan pada babak pertama, pasukan Mauro Jeronimo mampu bangkit setelah turun minum dan membalikkan keadaan hingga mengunci kemenangan 3-1.

Villa mengakui pertandingan tersebut berlangsung sulit. Namun, perubahan mentalitas menjadi salah satu faktor penting yang membuat Borneo FC tampil lebih baik pada babak kedua.