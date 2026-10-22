Borneo FC Tembus Perempat Final AFC Challenge League, Mauro Jeronimo Puji Mental Pemain

jpnn.com, JAKARTA - Mental baja Borneo FC Samarinda menjadi kunci keberhasilan pesut etam mengamankan tiket perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Pelatih Mauro Jeronimo memuji kerja keras para pemainnya.

Sempat tertinggal lebih dulu, Borneo FC bangkit dan menghajar wakil Taiwan, Tainan City FC (Taiwan Steel), dengan skor 3-1 di Stadion Segiri, Rabu (21/10).

Mauro Jeronimo tak ragu memberikan pujian kepada anak asuhnya. Menurut dia, kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras, ketenangan, dan kegigihan pemain yang tidak menyerah meski sempat berada dalam situasi sulit.

"Target utama kami adalah lolos ke perempat final dan kami berhasil mendapatkannya. Dalam sepak bola tidak ada laga yang mudah, kami harus menghormati lawan karena mereka juga punya ambisi. Terkadang sepak bola seperti kehidupan, kamu bisa dihantam keras, tapi yang terpenting adalah bagaimana kamu bangkit," ujar Mauro.

Kemenangan ini terasa istimewa karena Borneo FC tidak langsung menguasai pertandingan. Borneo FC dikejutkan oleh gol Kim Sang-jun pada menit ke-11 yang membawa Tainan City unggul 1-0.

Tertinggal di hadapan pendukung sendiri, Borneo FC tidak kehilangan arah. Mauro menyebut para pemainnya tetap menjaga fokus dan berusaha menjalankan rencana permainan untuk membalikkan keadaan.

Kesabaran tersebut akhirnya membuahkan hasil selepas turun minum. Juan Villa menyamakan kedudukan pada menit ke-51 sebelum Kablan N'Goma mencetak gol enam menit kemudian untuk membawa Borneo FC berbalik unggul 2-1.