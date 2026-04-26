Borneo FC Terlalu Tangguh, Imran Nahumarury Beberkan Masalah Utama Semen Padang
jpnn.com - Semen Padang pulang dengan luka saat menyambangi markas Borneo FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.
Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4/2026) malam, Kabau Sirah dipaksa menyerah dengan skor telak 0-3.
Tiga gol kemenangan Pesut Etam lahir melalui Komang Teguh, Kaio, dan Koldo Obieta.
Hasil itu memperpanjang tren buruk Semen Padang yang kini sudah menelan empat kekalahan beruntun.
Secara keseluruhan, tim asuhan Imran Nahumarury itu telah mencatat 19 kekalahan sepanjang musim ini.
Pelatih Semen Padang, Imran Nahumarury, mengakui Borneo FC memang tampil lebih siap dan pantas meraih tiga poin.
Namun, dia tetap melihat kerja keras para pemainnya patut diapresiasi.
"Selamat untuk Borneo FC, mereka pantas untuk menang, mereka lebih siap. Namun, saya juga mengapresiasi pemain saya yang tampil luar biasa."
