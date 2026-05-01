Borneo FC Terus Menempel Persib, Nadeo Bicara Soal Peluang Juara

jpnn.com - Ambisi Borneo FC untuk meraih gelar BRI Super League masih terjaga hingga memasuki pekan ke-30.

Saat ini, Pesut Etam bertengger di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 69 poin.

Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki Persib Bandung selaku pimpinan klasemen.

Tambahan tiga poin di laga terakhir menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk terus menempel Maung Bandung.

Kemenangan tipis atas Persik Kediri di laga terakhir memperlihatkan solidnya permainan Borneo FC, terutama di lini belakang yang tampil disiplin sepanjang pertandingan.

Salah satu sorotan tertuju kepada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dinobatkan sebagai Man of The Match.

Penampilannya di bawah mistar menjadi faktor krusial dalam menjaga keunggulan Borneo FC hingga peluit akhir dibunyikan.

Namun, kiper dengan 24 caps di Timnas Indonesia itu memilih merendah dan menegaskan bahwa hasil positif tersebut merupakan buah kerja sama seluruh pemain.