Borneo FC vs Bali United, Johnny Jansen Kecewa: Rencana Permainan Berantakan!

jpnn.com, SAMARINDA - Bali United harus menerima kenyataan pahit pada pekan ketiga Super League 2026/2027. Setelah membuka musim dengan dua kemenangan, Serdadu Tridatu akhirnya merasakan kekalahan saat bertandang ke markas Borneo FC.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (20/9), Bali United menyerah tipis 0-1. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut lahir dari titik putih melalui eksekusi Juan Villa pada menit ke-54.

Namun, hasil akhir bukan satu-satunya hal yang membuat pelatih Bali United Johnny Jansen kecewa. Juru taktik tersebut menyoroti permainan anak asuhnya yang dinilai tidak mampu menjalankan rencana yang telah disiapkan.

Johnny mengakui Bali United gagal menunjukkan permainan seperti yang diharapkannya sejak awal pertandingan.

"Saya kecewa dengan permainan tim pada pertandingan kali ini. Kami tidak mampu menjalankan skema yang sudah kami rencanakan," kata Johnny.

Kondisi Bali United semakin rumit setelah pemainnya, Rahmat Arjuna diganjar kartu merah bersama pemain Borneo FC Rifad Marasabessy akibat terlibat insiden. Kedua pemain diusir dari lapangan.

Bali United kembali kehilangan pemain, setelah wasit menggajar kartu merah kepada Tim Geypens pada menit ke-70.

Kehilangan dua pemain membuat Bali United harus mengubah strategi. Meski bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Bali United tetap mencoba meningkatkan tekanan pada 20 menit terakhir.