Borneo FC Vs Bhayangkara FC: Peralta Pencetak Gol Pertama BRI Super League

jpnn.com - SAMARINDA – Mariano Peralta menjadi pencetak gol pertama BRI Super League 2025/26.

Gelandang serang berkebangsaan Argentina berusia 27 tahun itu mencetak gol yang mengantar timnya, Borneo FC Samarinda memenangi laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (8/8) sore WIB.

Peralta mencetak gol pada menit ke-66, memanfaatkan umpan dari Kei Hirose.

Baca Juga: Live Streaming BRI Super League Borneo FC Vs Bhayangkara FC

Laga pertama BRI Super League berjalan sengit dan sarat peluang dari kedua kesebelasan.

Namun, Borneo FC lebih 'manyala' saat transisi.

Serangan balik Borneo FC lebih menggigit.