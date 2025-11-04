menu
Borneo FC Vs Dewa United: Datanglah Karena Cinta, Bukan Hiburan

Skuad Borneo FC berlatih. Foto: borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Pemimpin klasemen sementara Super League Borneo FC Samarinda mendapat jatah memungkasi pekan ke-11 dengan menjamu tim bertabur bintang yang masih belum tune in di liga domestik, Dewa United.

Pertempuran Borneo FC vs Dewa United digelar di Stadion Segiri pada Rabu (5/11) malam. Laga ini 'terpisah' dengan delapan pertandingan lainnya di pekan ke-11, lantaran Dewa United baru merumput mewakili Indonesia di AFC Challenge League (lulus ke perempat final).

Manajer Borneo FC Dandri Dauri menyatakan bahwa timnya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi tamu berjuluk Banten Warriors tersebut.

Menurut Dandri, pertimbangan utamanya ialah padatnya jadwal pertandingan dalam satu pekan, dengan laga berikutnya melawan Semen Padang pada Minggu (9/11).

"Persiapan secara khusus setahu saya tidak ada, karena program pelatih kami sudah padat, satu pekan ini dua pertandingan, melawan Dewa United dan Semen Padang," ujar Dandri.

Dia meyakini tim pelatih bisa mengatur semua urusan teknis dengan baik.

"Pasti sangat menguras tenaga. Saya percaya teman-teman tim pelatih," katanya.

Dandri pun mengharapkan suporter dan masyarakat Kota Tepian memenuhi kursi di Stadion Segiri.

Superbig match pekan ke-11 Super League Borneo FC vs Dewa united di Stadion Segiri, Samarinda.

