Borneo FC Vs Dewa United: Pemimpin Klasemen Vs Tim Bertabur Bintang

jpnn.com - SAMARINDA - Pekan ke-11 BRI Super League bakal ditutup dengan pertarungan besar antara pemimpin klasemen Borneo FC vs tim bertabur bintang yang belum galak di kompetisi domestik, Dewa United.

Borneo FC menyandang status sebagai tuan rumah dalam laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (5/11) malam.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengatakan bahwa timnya dalam kondisi penuh percaya diri.

Riekerink menuturkan bahwa timnya berusaha mengincar poin penuh meski lawan sangat superior.

"Ada tiga pertandingan dalam tujuh hari. Sekarang kami melawan peringkat satu di kompetisi, dan itu memberikan energi buat tim," kata Riekerink.

Juru taktik dari Belanda itu mengatakan, pertandingan kontra Borneo FC tidak akan mudah.