menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Borneo FC Vs Madura United Selesai, Rekor Bertambah Panjang

Borneo FC Vs Madura United Selesai, Rekor Bertambah Panjang

Borneo FC Vs Madura United Selesai, Rekor Bertambah Panjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata. Foto: borneofcid

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC mempertajam rekor kemenangan beruntun di Super League menjadi sebelas pertandingan.

Menjamu Madura United pada pekan ke-13 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (22/11) malam, Borneo FC bersusah payah meladeni tamunya.

Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang tipis 1-0.

Baca Juga:

Gol semata wayang dalam laga sarat peluang itu, tercipta di menit ke-89 melalui Douglas Coutinho.

Baca Juga:

Proses gol lahir dari kerja sama Mariano Peralta-Maicon Souza-Douglas Coutinho.

Madura United pantas mendapat tepuk tangan, lantaran bermain apik dan agresif menghadapi si pemimpin klasemen.

Pertarungan Borneo FC vs Madura United di Stadion Segiri diwarnai banyak peluang. Seru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI