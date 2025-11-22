Borneo FC Vs Madura United Selesai, Rekor Bertambah Panjang
Sabtu, 22 November 2025 – 21:13 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC mempertajam rekor kemenangan beruntun di Super League menjadi sebelas pertandingan.
Menjamu Madura United pada pekan ke-13 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (22/11) malam, Borneo FC bersusah payah meladeni tamunya.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, menang tipis 1-0.
Gol semata wayang dalam laga sarat peluang itu, tercipta di menit ke-89 melalui Douglas Coutinho.
Proses gol lahir dari kerja sama Mariano Peralta-Maicon Souza-Douglas Coutinho.
Madura United pantas mendapat tepuk tangan, lantaran bermain apik dan agresif menghadapi si pemimpin klasemen.
Pertarungan Borneo FC vs Madura United di Stadion Segiri diwarnai banyak peluang. Seru.
