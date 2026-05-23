Borneo FC vs Malut United: Laskar Kie Raha tak Gentar, Siap Curi Poin di Kandang Pesut Etam

jpnn.com - JAKARTA - Duel Borneo FC vs Malut United pada pekan 34 BRI Super League akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (23/5).

Pada lawatan ke Samarinda, Malut United tidak bisa diperkuat beberapa pemain andalan, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Lucas Cardoso, dan Wbeymar Angulo, yang harus absen akibat akumulasi kartu.

Selain itu, Alan Jose dan Tyronne del Pino masih berkutat dengan cedera.

Belum lagi Ciro Alves yang mengalami masalah kesehatan, serta Igor Inocencio yang tidak ikut bersama tim karena urusan keluarga.

Meski banyak kehilangan pemain, Pelatih Malut United Hendri Susilo menegaskan timnya tak gentar menghadapi Borneo FC.

Menurut Hendri, Malut United membawa 16 pemain ke Samarinda mengingat sejumlah pemainnya harus absen berbagai sebab.

Meski Malut United hanya berkekuatan 16 pemain, Hendri memastikan semua penggawa tim yang dibawa siap memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil maksimal.

"Kami membawa 16 pemain ke Samarinda karena ada beberapa yang cedera dan mendapatkan akumulasi kartu. Walau begitu, persiapan tim tetap berjalan baik dan semua pemain yang dibawa dalam keadaan siap untuk bermain," kata Hendri dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (23/5).