jpnn.com - SAMARINDA – Pelatih Borneo FC Samarinda Sergio Farias optimistis timnya meraih kemenangan saat menjamu jawara Filipina Manila Digger pada matchday kedua Grup A ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27 di Stadion Segiri, Samarinda, Rabu (18/11) malam.

Pria Brasil yang baru ditunjuk menggantikan Mauro Jeronimo awal bulan ini tersebut menilai persiapan tim selama sepekan terakhir berjalan sangat positif.

Dia memuji dedikasi serta fokus para pemainnya dalam menyerap materi latihan.

"Mengenai pekan ini, persiapannya berjalan sangat baik. Para pemain berlatih dengan sepenuh hati dan fokus untuk bermain. Saya percaya bahwa sangat memungkinkan bagi kami untuk menampilkan permainan yang bagus," ujar Farias.

Selain kesiapan teknis dan mental skuadnya, eks juru taktik Persija Jakarta tersebut juga menyoroti atmosfer kondusif yang terbangun di dalam tim sepanjang minggu ini.

Menurutnya, suasana ruang ganti yang positif menjadi modal berharga untuk menghadapi tekanan pertandingan.

Farias turut mengajak publik Samarinda dan suporter Pusamania untuk memadati tribune Stadion Segiri.

Kehadiran pendukung tuan rumah diyakini bakal menjadi energi tambahan bagi Borneo FC guna mengamankan poin penuh perdana di fase grup, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol di markas juara bertahan Buriram United.