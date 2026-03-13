menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara

Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara

Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (plontos) memberikan sebuah instruksi. Foto: Persib.

jpnn.com - BANDUNG - Laga Super League pada Ramadan akan ditutup dengan dua superbig match, salah satunya pertempuran Borneo FC vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam WIB.

Menjelang timnya mengunjungi kandang lawan, Peracik Persib memastikan bahwa hampir seluruh pemainnya dalam kondisi bugar dan siap menghadapi Borneo FC.

Hodak mengungkapkan, persiapan timnya berjalan lancar.

Baca Juga:

Dia juga menyampaikan kabar terkait Julio Cesar yang sudah kembali mengikuti latihan secara penuh.

Namun, Sergio Castel masih memerlukan pantauan lebih lanjut karena keluhan ringan.

"Semuanya berlatih. Hanya Sergio yang masih sedikit nyeri. Untuk ini, akan kami lihat nanti. Julio sudah kembali, dia sudah sepenuhnya berlatih kembali," ujar Hodak.

Baca Juga:

Kembalinya para pemain utama membuat pelatih asal Kroasia ini memiliki banyak opsi untuk meracik susunan pemain terbaiknya.

"Sekarang saya kembali mendapat masalah, karena semua pemain bisa bermain lagi," tuturnya.

Laga Super League pada Ramadan akan ditutup dengan Borneo FC Vs Persib dan Persija vs Dewa United.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI