Borneo FC vs Persib: Maung Bandung Tanpa Beban, Federico Barba Justru Sorot Ini

jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba memprediksi pertandingan melawan Borneo FC bakal berlangsung sengit.

Laga tunda pekan ke-21 BRI Super League itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Barba mengatakan duel antara dua tim papan atas itu dipastikan tidak mudah bagi Persib atau Borneo FC.

Namun, dia mengaku percaya dengan kesiapan skuad Maung Bandung untuk menghadapi pertandingan tersebut.

"Ini menjadi pertandingan yang tidak mudah buat kedua tim, tetapi saya yakin dengan kondisi tim saya."

"Kami akan fokus untuk pertandingan besok," tegas pemain asal Italia itu.

Menurut Barba, posisi Borneo FC yang saat ini menjadi pesaing terdekat di klasemen membuat tekanan justru lebih besar berada di pihak lawan.

Doa menilai pertandingan ini bisa menjadi momentum bagi tuan rumah untuk memangkas selisih poin dengan Persib.