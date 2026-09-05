Borneo FC Vs Persija: Rekor Tuan Rumah Lebih Mentereng

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda tampaknya tak perlu gentar menjamu Persija Jakarta pada pekan pertama Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/9) malam.

Itu lantaran rekor Borneo FC saat berhadapan dengan Persija sangat baik.

Borneo FC tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan Persija di Super League, dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

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Ketika bermain di Stadion Segiri, Borneo FC selalu mampu meraih kemenangan. Pesut Etam mencetak enam gol dan hanya kebobolan dua kali.

Namun, karena ini laga pertama dan Persija musim ini banyak melakukan perubahan, Borneo FC pantas lebih waspada.

Pilar Borneo FC Komang Teguh mengakui Persija saat ini diisi pemain-pemain dan pelatih yang bagus.

"Saya juga dulu pernah satu tim dengan Coach Shin Tae Yong (di Timnas Indonesia), jadi, saya tahu bagaimana Coach Shin itu,” ujar pemain berusia 24 tahun tersebut.

"Namun, di pertandingan, saya akan memberikan yang terbaik untuk Borneo FC, dan semoga kami mendapatkan tiga poin," ujar Komang Teguh.