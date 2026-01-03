Borneo FC Vs PSM Makassar Sore Ini: Beban Berat Tuan Rumah

menu
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC memikul beban berat saat menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar pada pekan ke-16 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (3/1).

Selain lantaran bermain di depan pendukung sendiri, Borneo FC juga dalam tekanan harus menang, karena gagal meraih tiga poin dalam empat pertandingan terakhir.

Misi mendulang kemenangan itu mendapat tantangan besar karena PSM mulai menemukan pola permainan di bawah pelatih baru Tomas Trucha.

Jika imbang atau bahkan kalah pada laga sore nanti, Borneo FC bisa ditinggal Persib Bandung, hingga Persija Jakarta dan Malut United.

Klasemen Super League
Ini laga yang akan menjadi momen penting untuk Borneo FC membangkitkan kembali kepercayaan diri. Sekaligus menjaga posisi di tengah persaingan ketat Top 4 klasemen.

“PSM tim yang kuat, bagus dalam duel, dan suka mencari kontak. Kami harus bersiap menghadapi kekuatan fisik mereka," kata Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

“Kami percaya bisa menampilkan permainan yang baik. Saya tidak ingin kehilangan poin lagi ini tanggung jawab tim,” imbuhnya.

Ada Borneo FC vs PSM Makassar pada pekan ke-16 Super League di Segiri sore ini. Apa lagi?

