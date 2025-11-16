menu
Borobudur Marathon 2025 Sukses Dihelat, Sekda Jateng: Perputaran Ekonomi di Atas Rp 73,9 miliar

Borobudur Marathon 2025 Sukses Dihelat, Sekda Jateng: Perputaran Ekonomi di Atas Rp 73,9 miliar

Borobudur Marathon 2025 Sukses Dihelat, Sekda Jateng: Perputaran Ekonomi di Atas Rp 73,9 miliar
Peserta lomba lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang pada Minggu, 16 November 2025 pagi. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, MAGELANG - Perhelatan lomba lari Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 sukses digelar di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang pada Minggu, 16 November 2025 pagi.

Pergelaran tahunan ini sukses menyedot 11.500 pelari dari 38 negara. Bahkan, pergelaran ini telah menyandang status elite label dari World Olympic.

Tak ayal, perhelatan ini tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah, tetapi juga menggeliatkan perekonomian daerah.

Terkhusus dari sektor konsumsi seperti penginapan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), transportasi, dan lainnya.

Pengelola homestay Sandyakala di Dusun Brongkol, Desa Tanjungsari Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang Unfa Agustia mengaku mendapatkan dampak positif dari gelaran Borobudur Marathon 2025.

Menurutnya, secara umum masyarakat terbuka dan menyambut baik pergelaran itu

“Saya pelaku usaha penginapan merasa diuntungkan. Karena dengan adanya event seperti ini, makin cuan," katanya.

Unfa bercerita Borobudur Marathon telah menjadi salah satu faktor pemicu usahanya berkembang. Pada pertengahan 2023, usaha penginapan dengan tiga kamar deluxe mulai dibangun.

