Borobudur Marathon 2026 Bukan Sekadar Lomba Lari, Pelaku Usaha Panen Rezeki

jpnn.com, KABUPATEN MAGELANG - Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 di kawasan Borobudur, Kabupaten Megelang pada Minggu, 15 November 2026 bukan sekadar lomba lari, tetapi membawa berkah rezeki bagi para pelaku usaha.

Mulai dari pedagang kuliner, pengemudi ojek online, hingga pengelola penginapan merasakan peningkatan pendapatan seiring kedatangan hampir 12.500 pelari dari 38 negara.

Salah satu pelaku UMKM kuliner di kawasan Borobudur, Muhammad Amron Awaluddin mengaku, omzet usahanya meningkat signifikan selama penyelenggaraan ajang lari tahunan tersebut.

Pada hari biasa pendapatannya hanya berkisar ratusan ribu rupiah, saat Borobudur Marathon omzetnya bisa mendekati Rp2 juta sehari.

Peningkatan itu membuat Amron mengubah jam operasional usahanya.

Jika biasanya buka pukul 09.00 hingga 20.00 WIB, selama Borobudur Marathon ia memilih berjualan selama 24 jam. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan, ia menambah tiga orang tenaga kerja.

"Sebagai pelaku UMKM, kami sangat senang dengan diadakannya Borobudur Marathon setiap tahun. Harapannya, event ini terus berlanjut dan jumlah pesertanya semakin meningkat," ujarnya.

Setali tiga uang, salah seorang pengemudi ojek online, Guruh Yogo mengaku, pendapatannya juga melonjak drastis akibat event tersebut.