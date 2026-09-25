Borok Lapas Cibinong Dibongkar Ombudsman, 2 Pejabat Ini Cek ke Lokasi

jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto melakukan pengecekan ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).

Pengecekan lokasi dilakukan setelah Ombudsman RI membongkar borok terkait dugaan penyimpangan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut.

Aris mengatakan kunjungannya bersama Agus untuk memastikan langsung kondisi di Lapas Cibinong setelah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) melakukan pendalaman sejak sehari sebelumnya.

"Saya datang ke sini juga memastikan. Bila ada sesuatu yang tidak benar, maka harus kami tertibkan," kata Aris.

Aris dan Agus saat itu meninjau sejumlah bagian Lapas Cibinong, termasuk kawasan rumah pegawai yang sebelumnya diperiksa Ombudsman.

Aris mengatakan berdasarkan keterangan sementara, bangunan yang menjadi sorotan tersebut merupakan tempat tinggal pegawai. Warga binaan juga dapat berada di lokasi itu untuk menjalani kegiatan pembinaan.

Walakin, dia menegaskan Bappisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan memastikan tidak terdapat kepentingan lain di balik pemanfaatan fasilitas tersebut.

"Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ. Inilah tugas kami untuk menertibkan sehingga tidak ada namanya transaksional di dalam lapas, transaksional apa pun," tuturnya.