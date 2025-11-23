Borong 2 Gelar di Australia Open 2025, Indonesia Kantongi Modal Penting Menjelang SEA Games

menu
Selebrasi kemenangan pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum pada partai final Australia Open 2025 di Quaycentre, Sydney, Minggu (23/11). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Indonesia hanya mampu meraih dua gelar meski menempatkan enam wakil di partai puncak Australian Open 2025.

Kepastian tersebut didapat setelah dua delegasi Merah Putih Raymond Indra/Nikolaus Joaquin (ganda putra) dan Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri) berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia pada laga final yang berlangsung di Quaycentre, Sydney, Minggu (23/11/2025).

Raymond/Nikolaus di luar dugaan mampu naik podium tertinggi Australian Open 2025 seusai mengalahkan seniornya, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri lewat pertarungan rubber game 22-20, 10-21, 21-18.

Gelar ini terasa istimewa karena menjadi trofi Super 500 pertama bagi pasangan muda asal PB Djarum tersebut.

Selain Raymond/Nikolaus, gelar juara juga diraih pasangan Rachel/Febi.

Ganda putri yang baru debut di Hong Kong Open 2025 itu mengalahkan pasangan Indonesia lainnya, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilsya Trias Puspitasari dengan skor 18-21, 21-19, 23-21.

Sementara itu, Indonesia gagal menambah gelar setelah Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) serta Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) menelan kekalahan

Putri KW harus mengakui keunggulan tunggal putri Korea, An Seyoung dua gim langsung 16-21, 14-21.

Indonesia hanya mampu raih dua gelar dari Australia Open 2025 setelah menempatkan enam wakil di partai puncak, Minggu (23/11)

