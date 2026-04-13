JPNN.com » Nasional » Humaniora » Borong 4 Penghargaan TOP BUMD Awards 2026, Sachrudin Ingatkan Jajaran Jangan Berpuas Diri

Borong 4 Penghargaan TOP BUMD Awards 2026, Sachrudin Ingatkan Jajaran Jangan Berpuas Diri

Borong 4 Penghargaan TOP BUMD Awards 2026, Sachrudin Ingatkan Jajaran Jangan Berpuas Diri
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin meraih penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD 2026 atas keberhasilannya membawa Perumda Tirta Benteng meraih skor Bintang 5. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang sukses memborong empat penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4).

Menanggapi capaian predikat tertinggi Bintang 5 tersebut, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin mengingatkan seluruh jajaran Perumda Tirta Benteng agar tidak cepat berpuas diri dan terus fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, yang hadir langsung menerima penghargaan, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dan tata kelola perusahaan yang makin membaik.

Namun, ia menekankan agar euforia ini menjadi pemacu semangat baru, bukan akhir dari pencapaian.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja keras bersama. Namun saya tegaskan, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Justru penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin optimal dirasakan masyarakat,” ujar Sachrudin dalam testimoninya di Ballroom Raffles Hotel Jakarta, Senin (13/04/2026).

Dalam ajang tersebut, Sachrudin secara personal dianugerahi penghargaan sebagai TOP Pembina BUMD 2026. Penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam membina unit usaha daerah sehingga mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan Kota Tangerang.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Perumda Tirta Benteng (TOP BUMD Awards 2026 Bintang 5), Yeti Rohaeti (TOP Dewan Pengawas BUMD 2026), dan Doddy Effendy (TOP CEO BUMD 2026).

Sachrudin menambahkan bahwa jangkauan layanan air bersih harus terus diperluas dengan memanfaatkan teknologi yang adaptif.

Pemerintah Kota Tangerang sukses memborong empat penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4).

