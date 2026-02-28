menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Borong Dua Penghargaan, Peruri Tegaskan Komitmen Transformasi Digital

Borong Dua Penghargaan, Peruri Tegaskan Komitmen Transformasi Digital

Borong Dua Penghargaan, Peruri Tegaskan Komitmen Transformasi Digital
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peruri raih dua penghargaan Digital Day 2026 atas transformasi digital perusahaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Digital Day 2026 yang digelar di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas langkah transformasi digital yang terus dijalankan perusahaan.

Dalam acara yang diinisiasi The Iconomics Media dan didukung Axia Research itu, Peruri dinobatkan sebagai pemenang “Indonesia Top Digital Innovation Award 2026”.

Baca Juga:

Apresiasi nasional tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil melakukan inovasi dan adaptasi teknologi secara masif serta berdampak signifikan.

Selain penghargaan korporasi, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, juga meraih penghargaan individu “Indonesia Popular CIO & CTO Awards 2026”.

Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan strategi teknologi informasi yang dinilai unggul melalui proses survei dan penilaian dewan redaksi bersama institusi terkait.

Baca Juga:

Gandung mengatakan capaian tersebut menegaskan posisi Peruri dalam penguatan kedaulatan digital nasional.

“Pada titik ini, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang tidak hanya fokus pada pencetakan uang dan dokumen sekuriti fisik milik negara,” ujarnya.

Peruri raih dua penghargaan Digital Day 2026 atas transformasi digital perusahaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI