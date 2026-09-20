Borong Gelar Juara Umum dan Atlet Terfavorit, DKI Jakarta Rajai Kejurnas Berkuda Memanah 2026

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Kontingen DKI Jakarta sukses merebut gelar juara umum Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Berkuda Memanah III Seri I 2026 setelah mengumpulkan total 25 poin dalam kompetisi yang berakhir di Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu (20/9/2026).

Kejurnas yang berlangsung pada 17-20 September 2026 di Kawasan Wisata Terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN) itu diikuti 98 atlet dari 13 provinsi dengan mempertandingkan 14 kategori junior dan senior.

Selain menjadi juara umum, DKI Jakarta menempatkan Rayyan Abdul Karim sebagai atlet putra terfavorit dan Alena Rabbani Putri Satriwan sebagai atlet putri terfavorit setelah masing-masing mengumpulkan delapan poin.

Rayyan antara lain meraih juara pertama bersama kuda Daebagi, mengungguli Tio Fawwaz Ananta dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Muhammad Yahya Ayyash dari Jawa Tengah.

Sementara Alena meraih juara pertama kategori Turangga Astra 1 Senior Putri bersama kuda Faruq, disusul Iffah Izaty Ramadhani dari Bengkulu dan Arum Nazlus Shobah dari NTB.

Pada kategori Raid 233 Junior Putra, Naryana Andi Hafy dari Banten menjadi juara pertama, disusul Rayyan Abdul Karim Ardianto dari DKI Jakarta dan Abdurrahman dari Jawa Timur.

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Kemudian pada Raid 233 Junior Putri, Aqilah Fathiyah El Haq dari Jawa Timur menempati posisi pertama, diikuti Alena Rabbani Putri Satriwan dari DKI Jakarta dan Felyana Sivil dari Banten.

Atlet Jawa Tengah Muhammad Shalahudin Al Ayyubi menjadi juara Raid 233 Senior Putra, sedangkan Arsa Wening dari DKI Jakarta dan Gildan Javera dari Banten masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga.