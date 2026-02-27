Borong Penghargaan Digital Innovation Awards 2026, Dua Bos Finpay Ingatkan Soal Inovasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - PT Finnet Indonesia (Finpay) kembali mencatatkan prestasi di kancah nasional dengan meraih dua penghargaan dalam ajang Digital Innovation Awards serta CIO & CTO Awards 2026.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh The Iconomics ini menjadi bukti konsistensi Finpay dalam mendorong transformasi digital yang aman dan berkelanjutan di Indonesia.

Bertempat di Auditorium LPP RRI Jakarta, Jumat (27/2), penghargaan tersebut diberikan kepada dua pucuk pimpinan Finnet, yakni Direktur Utama Rakhmat Tunggal Afifuddin dan Direktur Technology Product & Operation, Apep MK Noormansyah.

Apep MK Noormansyah yang hadir secara langsung menerima penghargaan mengatakan bahwa pencapaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh tim Finnet dalam menjaga keandalan sistem pembayaran digital nasional.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Finnet yang berkomitmen menghadirkan solusi digital yang aman, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri serta masyarakat,” ujar Apep.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk individu, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Finnet yang terus berkomitmen menghadirkan solusi digital yang aman, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan industri serta masyarakat,” ujar Apep.

Pernyataan tersebut sejalan dengan visi yang sebelumnya disampaikan Rakhmat Tunggal Afifuddin, saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 perusahaan.

Rakhmat menegaskan bahwa Finnet terus melangkah lebih jauh dalam menghadirkan dampak berkelanjutan, tidak hanya melalui inovasi layanan pembayaran digital, tetapi juga dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian penting dari arah strategis perusahaan ke depan.